La denuncia di Save the Children | 12 milioni di minori vittime della schiavitù moderna

(Di giovedì 25 luglio 2024)thestima che in tutto il mondo siano oltre 12di tratta e sfruttamento e coinvolti nelle varie forme di, con un trend in aumento. Solo in Europa, come certifica il nuovo rapporto “Piccoli schiavi invisibili” pubblicato oggi dall’ong, in cinque anni (2017-2021) sono state identificate circa 29miladi tratta per sfruttamento sessuale e lavorativo, il 16 per cento ha meno di 18 anni. Le stime rilevano che nel mondo sono quasi 50le personedi varie forme di, di cui oltre 12i minorenni, soprattutto nelle forme di lavoro forzato – che comprende quelle ai fini di sfruttamento sessuale, lavorativo e attività illecite – e matrimoni forzati, con un trend in crescita.