Il premier israeliano Benjamin Netanyahu al Congresso Usa | La nostra lotta è la vostra lotta Combatteremo fino alla vittoria totale a Gaza

(Di giovedì 25 luglio 2024) “Laè la” a. È la promessa del primo ministro d’Israele,, intervenuto ieri a una sessione plenaria deldegli Stati Uniti con un discorso di quasi un’ora in cui si è anche scagliato contro le proteste per la guerra in corso nella Striscia, che ha già causato oltre 39 mila morti e più di 90 mila feriti, definendo i manifestanti “utili idioti dell’Iran” e bollando come “un’assurdità assoluta e” e “una completa invenzione” le accuse mosse dCorte penale internazionale e dalle Nazioni Unite contro Tel Aviv.