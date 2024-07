Il discorso di Biden | Meritavo un secondo mandato ma viene prima salvare la democrazia Harris è tosta e capace

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) “Sono convinto che il mio lavoro da presidente, la mia leadership nel mondo, la mia visione per il futuro dell’America, tutto questo avrebbe meritato un. Ma non c’è niente – niente – che vengadella. E ciò include anche le mie ambizioni personali”. Seduto al Resolute Desk della Casa Bianca, circondato dalle foto di famiglia (una in particolare, quella del defunto figlio Beau), la voce roca, bassa, talora esitante, Joeha detto addio all’America. Oltre le telecamere, davanti a lui, lo osservavano gli assistenti più stretti, la moglie Jill, i figli Hunter e Ashley.