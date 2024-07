Harvest Days è disponibile la versione 1 0 su console e PC

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di giovedì 25 luglio 2024) Lo studio indipendente Family Devs e l’editore Toplitz Productions hanno rilasciato la1.0 di, gioco agricolo open-world che di conseguenza ha lasciato Steam Early Access approdando su PC, Xbox Series XS, Xbox One (con supporto Smart Delivery), PlayStation 5, PlayStation 4 e Nintendo Switch. Come promesso nei giorni scorsi con un teaser trailer, Ricordiamo che con questo titolo è possibile lasciarsi alle spalle il trambusto della città mentre si vestono i panni di un agricoltore indipendente, intento a lavorare e rilassarsi nella tranquillità della vita all’aria aperta, rilevando una piccola fattoria dimenticata per diventare tutt’uno con la natura.