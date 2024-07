Guida TV Sky Cinema e NOW | La Sala Professori Giovedi 25 Luglio 2024

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di giovedì 25 luglio 2024) Questa sera super i clienti Sky (e in streaming su NOW) ci attende una selezione di film emozionanti e variegati. Questa sera Skyoffre una selezione ricca e variegata di film per tutti i gusti, a partire dalle 21:00. Su SkyUno HD, sul canale 301, potrai seguire "Moglie e marito". Questa vivace commedia vede Pierfrancesco Favino e Kasia Smutniak nei panni di un medico e di una conduttrice televisiva che, a causa di un esperimento scientifico andato storto, si ritrovano a vivere nei corpi dell’altro. Le situazioni comiche e imbarazzanti che ne derivano offrono un intrattenimento spassoso mentre cercano di gestire le rispettive vite professionali e personali, scoprendo dettagli inaspettati l'uno sull'altro. In alternativa, su SkyDue HD, canale 302, alle 21:15 andrà in onda "La".