Genova tamponamento a catena su ponte Genova | code di oltre 7 km

(Di giovedì 25 luglio 2024) Forti disagi e una lunga coda, che si estende a circa sette chilometri lungo l’autostrada A10 in direzione. Tutto a causa di unsul nuovo viadotto San Giorgio, ilricostruito dopo il crollo del Morandi. Stando alle prime ricostruzioni sembra che un furgone abbia tamponato una macchina che a sua volta ha urtato una vettura davanti.Leggi anche: Ambientalisti bloccano i voli all’aeroporto di Francoforte Un uomo di 45 anni è stato soccorso dal personale medico inviato dal 118. Il ferito è stato portato in codice giallo, quello di media gravità, all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena. La coda si registra traPra’ e il bivio A10/A7 in direzione. L'articolosudi7 km proviene da The Social Post.