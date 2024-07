È uscito il nuovo numero di The Post Internazionale Da oggi potete acquistare la copia digitale

Leggi tutta la notizia su tpi

Il magazine, disponibile già da ora nella versione sulla nostra App, e da domani, venerdì 26 luglio, in tutte le edicole, propone ogni due settimane inchieste e approfondimenti sugli affari e il potere in Italia, storie inedite e reportage dal mondo, e grande spazio alla cultura con alcuni tra i più importanti intellettuali italiani. Il è dedicato in gran parte a un approfondimento delle Olimpiadi di Parigi 2024. La Senna magicamente ripulita. Le banlieue bonificate per "motivi di decoro". Prezzi alle stelle, grandi opere inutili, l'ombra della corruzione. I Giochi di Parigi 2024 sono l'esempio perfetto di finzione e insostenibilità. E infatti un parigino su due fugge dalla città. L'Olimpiade delle banlieue. Studenti e immigrati sfrattati e sfrattati. Lavoratori sottopagati. Senzatetto cacciati per motivi di decoro.