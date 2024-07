È morto a 89 anni lo scrittore e giornalista americano Lewis H Lapham

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 25 luglio 2024) All’età di 89si è spento lostatunitenseH., che dal 1976 al 1981 e dal 1983 al 2006 era stato direttore dello storico mensile newyorkese di attualità e cultura Harper’s Magazine, noto per aver pubblicato grandi scrittori come Charles Dickens, Herman Melville e le sorelle Brontë, ma anche reportage che sono nella storia del giornalismo.a Roma, dove viveva con la moglie e altri familiari dallo scorso gennaio. La notizia è stata diffusa dai figli: aveva 89.Leggi anche: Si lancia in corsa sull’autobus e si aggrappa al retro: il gesto folle ripreso in un videoera nato l’8 gennaio del 1935 a San Francisco da una famiglia facoltosa: un suo bisnonno era tra i fondatori della multinazionale petrolifera Texaco.