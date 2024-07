Divieto di pubblicizzare servizi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 25 luglio 2024) La Procura di Milano, dopo aver sequestrato oltre 121 milioni di euro ad Amazon Italia Transport srl per il caso con al centro i cosiddetti "serbatoi di manodopera", ha anche inoltrato al gip una richiesta di misura interdittiva deldi, per un anno, proprie beni a carico della stessa società, filiale italiana del colosso statunitense dell’e-commerce. Il giudice Luca Milani nei prossimi giorni dovrà decidere sulla convalida del sequestro preventivo per frode fiscale, disposto d’urgenza dai pm Paolo Storari e Valentina Mondovì, nell’inchiesta del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf, e dovrà anche fissare un’udienza per la discussione sull’istanza dei pm di interdittiva pubblicitaria. Richiesta che riguarda solo la pubblicità per la società Amazon Italia Transport, non tutto il gruppo.