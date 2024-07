Deadpool & Wolverine Taylor Swift trolla Ryan Reynolds lodando Hugh Jackman

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 25 luglio 2024)ha condiviso online un post per promuovere l'uscita nelle sale di, cogliendo l'occasione per prendere in giro. L'amicizia trae la coppia composta dae Blake Lively ha portato a lungo ad alimentare le ipotesi, più volte smentite, di una sua partecipazione a. La star della musica non ha però perso l'occasione per promuovere il film e ha condiviso un post molto ironico per "re" l'interprete di Wade Wilson. L'ironico post della star Su Instagram, infatti,ha condiviso tra le sue stories una foto di gruppo che la ritrae insieme al regista Shawn Levy, Blake Lively,. La star ha quindi accompagnato lo scatto