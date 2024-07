Dc Studios – si iniziano a pianificare gli annunci del San Diego Comic-Con

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di giovedì 25 luglio 2024) Il-Con di Sansi sta avvicinando rapidamente e, secondo quanto riferito, i DCstanno pianificando una sorpresa. Un recente articolo di Variety illustra i grandi eventi in arrivo questo fine settimana. Riferiscono che addetti ai lavori avrebbero menzionato l’intenzione della DC di dare alcune notizie riguardanti alcune proprietà non ancoraate. Molti fan sono tristi nel sapere che il Superman di James Gunn potrebbe non essere presente al-Con di Sanquesto fine settimana. Ma anche se l‘Uomo d’Acciaio sarà assente, c’è ancora molto da aspettarsi per i fan della DC. È finito il lavoro sulla seconda stagione di Peacemaker, con John Cena. Il Pinguino è pronto per la sua uscita su HBO Max. Per quanto riguarda l’animazione, Harley Quinn e Kite Man: Hell Yeah! si stanno preparando anche per una proiezione al grande evento estivo.