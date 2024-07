Dal Dry January al Sober October la moderazione passa per i social Perché non c' è da sorprendersi se i consumi di vino vanno giù

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 25 luglio 2024) Il declino dei numeri deldipende dal cambiamento dei modelli di consumo. Lo afferma l’analisi di Iwsr - International Wine & Spirits Research, secondo cui ciò non significa che, a livello mondiale, sia diminuita la popolazione di bevitori. Per l’Istituto londinese, sarebbe quattro i fattori di cui tenere conto: cambiamenti (leggi alla voce) dello stile di vita; maggiore concorrenza da parte di altre categorie di prodotti; minor coinvolgimento dei giovani rispetto al; desiderio di migliorare l'esperienza del bere. La parola chiave èL'analisi rivela che nel 2023, un consumatore disu due ha affermato di moderare attivamente il consumo di alcol. Tra questi un 20% opta per alternative con meno alcol, mentre un terzo ha dichiarato di aver scelto l’astinenza.