Corretto incontrare la Cina per commercio e dialogo globale Parla Calovini

(Di giovedì 25 luglio 2024) Il cambio di scenario dopo l’uscita dell’Italia dal memorandum della Via della Seta è al centro del primo viaggio di Giorgia Meloni inda quando siede a Palazzo Chigi, che si terrà dal 27 al 31 luglio. Un’opportunità per chiarire gli aspetti legati alla partnership tra i due Paesi, per stimolare relazioni commerciali inquadrate in un contesto geopolitico chiaro, così come non è stato durante il governo Conte. Così a Formiche.net ilmentare di Fratelli d’Italia, Giangiacomo, membro della delegazione italiana presso l’assembleamentare della Nato e della commissione esteri della Camera. Sotto quali auspici si svolgerà la prima visita indi Giorgia Meloni premier? Sotto la consapevolezza del fatto che stiamo vivendo in un mondo e in un contesto particolarmente complicato.