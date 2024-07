Chi è Ella Emhoff la figlia acquisita e attivista di Kamala Harris

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di giovedì 25 luglio 2024) Fin dal giorno dell’insediamento a Washington, quando ha indossato un cappotto di Miu Miu diventato subito virale,ha dimostrato di essere uno dei membri più interessanti dell’entourage familiare di. Nata nel 1999, infatti è la secondadel “Second Gentlmeman”, l’avvocato Douglas, marito ddal 2014. Il noto avvocato, però, è stato sposato in prime nozze con Kerstin, produttrice cinematografica di origine ebraica ed appassionata di jazz. E proprio dall’amore per questo genere chedeve il suo nome. Questo, infatti, rende omaggio alla grandeFitzgerald.in canottiera (fonte: Instagram)Nonostante il suo nome, però, la musica non rientra tra le sue passioni primarie., infatti, ha frequentato il corso di Moda e tessuti dParsons School of Design di New York.