Cessione Osimhen bloccata il nigeriano sarà a Castel di Sangro L’Arabia rischia di diventare la sua ultima opportunità

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 25 luglio 2024) Il centravantiVictorsi unisce alla squadra mentre le trattative per la suarestano in sospeso. NOTIZIE MERCATO NAPOLI. Victor, il centravanti, si prepara a raggiungeredicon il Napoli nonostante la mancatache lo avrebbe potuto portare altrove. Secondo il Corriere dello Sport, la situazione attuale vedeancora saldamente legato al club partenopeo, nonostante i persistenti tentativi di altre squadre di assicurarsene i servigi. L’edizione odierna del giornale rivela che nessuna squadra ha ancora versato la clausola rescissoria di 130 milioni di euro per il giocatore, il che significa chepartirà per il ritiro estivo insieme alla squadra, pronto a prepararsi per la nuova stagione. “Nessuno paga ancora la clausola die il centravanti parte con la squadra anche perdi