Catturata un’orsa che potrebbe essere Kj1 Il turista aggredito | Abbatterla? Bisogna trovare la giusta soluzione

(Di giovedì 25 luglio 2024) Una femmina di orso è statagrazie a una trappola a tubo nella zona dell’Alto Garda. Dopo la cattura, l’animale è stato dotato di radiocollare e poi rilasciato. Sono state avviate le analisi genetiche per stabilire se si tratti di KJ1, l’orsa responsabile dell’aggressione a un escursionista, in località Naroncolo, a Dro, lo scorso 16 luglio. Ilal Corriere della Sera però non sembra dell’idea di dover uccidere il plantigrado su cui c‘è una battaglia al Tar (per ora persa dalla provincia autonoma di Trento): “Mi ha, va abbattuta? È benela“.