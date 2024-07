Carcere scarafaggi e caldo I detenuti scrivono al garante | La situazione è insostenibile

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 luglio 2024) Un’invasione diin tutta la struttura, soprattutto la sera, ma anche unintollerabile che rende la vita insopportabile in particolar modo nelle celle situate nei piani alti. E’ quanto hanno denunciato alcunidel Sant’Anna in una lettera inviata di recente direttamente alregionale. Una condizione che hanno definito intollerabile, con temperature disumane e assenza di ventilatori. Il testo, firmato daidi oltre 25 celle, sottolinea i due problemi più urgenti per chi vive nell’istituto, già fatti presente ma senza ottenere risultati. Il primo, appunto, relativo agli insetti che invaderebbero il penitenziario ogni sera.segnalata purtroppo anche in altri penitenziari della regione. Poi c’è la questione ‘temperature dell’estate’, in particolare nella sesta sezione, all’ultimo piano, esposto al solo tutto il giorno.