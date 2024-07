Carabinieri Piedimonte Matese il comandante Bruno Altobelli va in pensione

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di giovedì 25 luglio 2024). Il Luogotenente Carica Specialeva in. Ultimo giorno di servizio, domenica 28 luglio 2024, alla guida del Nucleo Comando della Compagniadi. Originario di Picinisco, in provincia di Frosinone,si arruola nell’Arma nel 1984. Dopo il corso da carabiniere presso la Scuola Allievi di Chieti, viene destinato inizialmente presso la Legione territorialedi Napoli e Chieti e, successivamente, al reparto vigilanze e scorte del Nucleo CC Banca d’Italia di Salerno. Nel 1987 vincitore di concorso, frequenta la Scuola Sottufficiali presso le Compagnie Allievi Sottufficiali prima di Velletri e successivamente di Vicenza. Conseguito il grado di vicebrigadiere, viene destinato nell’89 alla Stazionedi Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta.