Bmw a fuoco nella notte Si segue la pista del dolo

(Di giovedì 25 luglio 2024) Auto in fiamme nel parcheggio, paura sul lungomare sud. È giallo sulle cause, le indagini sono in corso. Non è escluso, comunque, che dietro ci sia la mano di qualcuno. In fiamme, l’altra sera, intorno alle 22, una Bmw serie 7, che si trovava parcheggiata nello spazio riservato alle auto compreso tra il lungomare Piermanni e viale Vittorio Veneto, zona sud della città. È lì che si trovava in sosta da un paio di mesi, secondo quanto ha riferito agli inquirenti il proprietario, che è un rumeno che gestisce da quest’anno uno stabilimento balneare e ristorante sul lungomare sud, la macchina. Ad un certo punto, qualcuno si è accorto che dall’auto stavano divampando le fiamme. Il primo ad intervenire è stato Daniele Ercoli, proprietario dello stabilimento balneare Caracoles.