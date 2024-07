Bastardi senza gloria è ispirato a una storia vera?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di giovedì 25 luglio 2024) Quentin Tarantino non ha mai avuto problemi a disporre dei grandi fatti dellaa suo piacimento. Pensate ae a quel finale trascinante in cui è riuscito a distruggere il Nazismo in maniera rocambolesca. Grazie, cioè, all’aiuto del cinema e (di un cinema) che diventa l’innesco di un epilogo spettacolare. Il film racconta ladi un’unità dell’esercito americano, composta da ebrei, spedita in Germania per annichilire Hitler. Tutto questo è avvenuto nella realtà? La risposta è: non nella maniera descritta da Tarantino. Anche se è laispirata a eventi realmente accaduti. In particolare si riferisce alle azioni dell’OSS, l’Office of Strategic Service (antenato della CIA) e all’operazione Greenup.