Al via il raduno pre campionato del Terranuova Traiana

(Di giovedì 25 luglio 2024) Arezzo, 25 luglio 2024 – Oggi alle ore 18 , la Prima squadra delsi ritroverà allo stadio comunale Mario Matteini per dare il via alla prossima stagione 2024-2025, che vedrà il club biancorosso per la seconda volta nella sua storia prendere parte alNazionale Dilettanti di Serie D. Dopo gli accertamenti di rito, la consegna del materiale tecnico e il briefing di benvenuto, ci sarà spazio per i primi test atletici del gruppo squadra che proseguiranno nella giornata successiva. La preparazione vera e propria sarà invece lunedì 29 e proseguirà fino a mercoledì 14 agosto. Il programma prevede nello specifico doppie sedute dal 3 al 14 agosto compresi, riposo giovedì 15 e venerdì 16, poi due doppie sedute il 17 e il 18, quindi da lunedì 19 verrà invece introdotta la settimana tipo, visto il turno preliminare di Coppa Italia in programma domenica 25 agosto.