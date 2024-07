Usa il primo comizio di Kamala Harris | Controlli sulle armi accesso all’aborto lotta alla povertà sanità a prezzi accessibili e rilancio della classe media

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 24 luglio 2024)è passata all’offensiva contro Donald Trump nelsua campagna presidenziale per la Casa Bianca, tornando a definire le elezioni del prossimo 5 novembre come una scelta tra un ex procuratrice e un criminale condannato. Parlando a una folla di circa tremila persone nello stato conteso del Wisconsin, come aveva già fatto il giorno prima in Delaware, la vicepresidente degli Stati Uniti ha di nuovo paragonato il suo avversario repubblicano ai “truffatori” che durante la sua carriera da magistrato ha perseguito penalmente. IldiSalendo sul palco tra gli applausi dei presenti riunitisi in una scuola superioreperiferia di Milwaukee,ha subito ricordato la sua esperienza da procuratrice generaleCalifornia. “Ho affrontato malfattori di ogni genere”, ha ribadito. “Predatori che abusavano delle donne.