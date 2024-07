Temptation Island Lino lascia la fidanzata Alessia ma viene scaricato dalla tentatrice Maika

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Nell’edizione 2024 dine stanno succedendo di tutti i colori e la coppia che maggiormente ha fatto parlare di sé è quella composta da. I due fidanzati di Napoli hanno deciso di mettersi in gioco poiché, secondononostante i suoi 29 anni è ancora un uomo profondamente immaturo. Un’accusa che è stata confermata proprio durante il reality, doveben presto si è fatto ammaliarebellezza di, la30enne.si sarebbe invaghito a tal punto didare addirittura la, ma ha fatto i conti senza l’oste Come rivelato da Alessandro Rosica, alias l’investigatore social,non sarebbe minimamente interessata ae l’avrebbe fatto cadere nella sua rete di seduzione solo per soldi e per visibilità.