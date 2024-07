Scuole calcio e settore giovanile Riconoscimento al Terranuova Traiana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Arezzo, 24 luglio 2024 - Ilè stata inserita dalla Figc nell'elenco nazionale riferito al nuovo sistema di qualità dei club giovanili. Per il terzo anno consecutivo (l'ottavo considerando la precedente classificazione) la società valdarnese ha ottenuto ildi Clubdi 3° livello (ex ScuolaÉlite), insieme ad altre 70 società toscane accreditate. Con l'inizio della nuova stagione ile Scolastico della Figc, attraverso il Comunicato Ufficiale n. 218, a seguito delle fasi di controllo compiute per la verifica dei requisiti necessari ha reso noto l'elenco delle Società riconosciute “Club Giovanili di 3° Livello” per la stagione sportiva 2023-2024: massimo livello nazionale fino ad ora attribuito allee ai settori giovanili senza distinzione tra professionisti e dilettanti.