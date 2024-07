San Marcello domani la camera ardente dello scultore cileno Sergio Tapia Radic

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 luglio 2024) San(Ancona), 24 luglio 2024 - L’addio carico di ammirazione della terra che lo aveva ‘adottato’ all’artistaOsvaldopoliedrico nell'utilizzo dei materiali, come argilla, gesso, alabastro e legno, morto domenica all'età di 86 anni a San. A dare l’annuncio della scomparsa la moglie Loredana Todeschini che ha comunicato come lasarà allestita all'obitorio dell'ospedale Carlo Urbani di Jesi da. L’ultimo saluto all’artistainnamorato delle Marche sabato alle 15 al Duomo di Ripatransone (AP). Già artista di rilievo,lasciò il Cile nel 1971 per trasferirsi in Italia e studiare da vicino le sculture di Michelangelo e Donatello, scegliendo nel 2003 le Marche come sua residenza, prima Ripatransone, e poi, dal 2017 il piccolo borgo di San