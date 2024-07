Salerno la proprietà dei binari all’approvazione del consiglio comunale

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl trasferimento della linea ferroviaria dismessa che collegava tramite un sistema di trasporto suil centro dial Porto didi rete ferroviaria italiana al Comune digià in diritto di superficie consentirà di dare una svolta allo stand-by in cui ancora versa l’area di Piazza Cavour. Il cantiere per la realizzazione di box sotterranei attende, infatti, la risoluzione definitiva della diatriba tra Rfi e Comune disulladei. Lunedì 29 ildivoterà il provvedimento per il trasferimento in pienadeial Comune dial quale dovrà seguire l’atto definitivo e quindi la possibilità finalmente di liberare il lungomare didal cantiere in cui è prigioniero da anni dopo il fallimento del progetto per la realizzazione dei parcheggi sotterranei.