Rubare un gioco ai bimbi è un gesto da vigliacchi ma confido in un minimo di umanità | una madre denuncia il ladro di Pokémon Ecco cosa è successo

(Di mercoledì 24 luglio 2024) La criminalità non guarda in faccia a nessuno. È risaputo. Ma si spera che, quando c’è di mezzo un bambino, almeno un briciolo di pietà possa far ritornare ilsui propri passi. Soprattutto se la refurtiva è unper bambini. Fa notizia, infatti, la storia raccontata da unaresidente a Corciano (Perugia), il cui figlio è stata vittima di un furto. La refurtiva, infatti, sono le carte, uno dei giochi più amati dai bambini da tantissime generazioni. Ma anche oggetti da collezione, con un valore economico anche molto alto in alcuni casi. Laè arrivata dal gruppo Facebook “Sè de Corciano se”, dove lalancia un appello nella speranza di una restituzione della refurtiva che ha “un enorme valore affettivo per lui al punto che lo portava sempre con sé”.