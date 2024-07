Roma accoltellato al petto dopo una lite al Prenestino | grave un ragazzo di 27 anni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Terrore nella serata di martedì 23 luglio al, quartiere della periferia est di. Undi 27, di origini tunisine, è statoal braccio e aldurante una. Notato dagli agenti id polizia mentre camminava in via di Manfredonia con le ferite sanguinanti, è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale San Giovin codice rosso. Le sue condizioni sono gravi.Leggi anche: Orrore a Spoleto: 28enne ucciso a coltellate. Arrestato il killer: è un pregiudicato Ancora ignoti i motivi dellaIl 27enne tunisino non rischia la vita, anche se la coltellata che ha ricevuto algli ha perforato un polmone. Secondo quanto è emerso finora, è stata la stessa vittima a indicare come suo aggressore un diciottenne suo conoscente. Ma non ha voluto specificare i motivi della