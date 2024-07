Regione Lombardia dal Bilancio in arrivo 76 milioni di euro per le ASST

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Maggiori risorse per il fondo sanitario lombardo per ulteriori 250di: è il risultato raggiunto dal Gruppo consigliare di Fratelli d’Italia con l’assestamento diin. “Frutto di un costante impegno di tutti i consiglieri, non solo in aula, anche nelle commissioni e sui territori – ha precisato il capogruppo Christian Garavaglia –. Di questo stanziamento, 76riguardano apparecchiature tecnologiche nelle variedella”. Per gli ospedali bergamaschi la manovra si traduce in complessivamente 7,6dicon la seguente suddivisione: 4.265.800per l’Papa Giovanni, 1.986.600per l’Bergamo Est e 1.378.300per l’Bergamo Ovest. GLI INTERVENTI PER L’BERGAMO EST I quasi duediper l’Bergamo Est sono legati a un ordine del giorno con primo firmatario il consigliere Pietro Macconi.