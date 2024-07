Presentato oggi il 4 rapporto sull’Intelligenza Artificiale in Italia Impauriti e fiduciosi | gli italiani divisi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) È stato– nella Sala degli Atti parlamentari presso la Biblioteca del Senato “Giovanni Spadolini”, in Piazza della Minerva, 38, a Roma – il Quartoinrealizzato da Ital Communications e IISFA (Associazionena Digital Forensics) in collaborazione con Istituto Piepoli. Il convegno si è aperto alle 11 di questa mattina e ha fornito un quadro dettagliato sull’impatto che l’Intelligenzasta avendo sulla società. Ecco i dati L’impatto suglini – Dalemerge un primo dato chiaro: l’intelligenzaè ampiamente diffusa in diversi ambiti, ma non è uniforme la reazione che suscita sulla popolazionena. Il 37% ha un’impressione positiva, un altro 37% mantiene una visione neutrale, mentre il 21% esprime paura e diffidenza.