Perché la scelta di Stoltenberg non impedirà la nomina per Roma Parla Gambino FdI

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 24 luglio 2024) L’Italia ha compiuto tutti i passi necessari per spostare l’attenzione sul fronte sud, strategico per le dinamiche europee tanto nel Mediterraneo, quanto in Africa. Un passaggio che, naturalmente, si sposa con il Piano Mattei. Per cui è ragionevole immaginare che il prossimo segretario generale della Nato possa, in ottobre,re un nuovo rappresentante per il Sud. Così a Formiche.net l’euromentare di Fratelli d’Italia Alberico, appena eletto vicepresidente della commissione esteri delmento europeo. Il ministro della difesa, Guido Crosetto, hato di sgarbo di Jensall’Italia. Che ne pensa? Verrebbe da pensare che unafatta da un vertice ormai scaduto non abbia una visione programmatica, bensì di altro genere, dal momento che il cosiddetto rappresentante speciale per il Sud è stato assorbito in una posizione già esistente.