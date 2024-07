Parigi 2024 | perimetro antiterrorismo per il match Mali-Israele

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 24 luglio 2024)più che mai blindata per ildi questa sera tra, mentre si moltiplicano gli appelli a protestare contro la presenza della delegazione israeliana in Francia a causa della guerra a Gaza. L’incontro del Parco dei Principi, primodella fase a gironi del torneo di calcio maschile delle Olimpiadi di Paris, è oggetto di un, come dichiarato dal ministro dell’Interno Gérald Darmanin a BFM-TV. La partita, che vede la presenza del presidente israeliano, Isaac Herzog, viene considerata dal ministro come un test importante per il dispositivo di sicurezza dei Giochi in generale e quello degli 88 atleti della delegazione israeliana, protetti 24 ore su 24 vista la minaccia particolare che pesa su di loro.