Parigi 2024 Ledecky sul doping | Spero che tutti gareggino puliti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 24 luglio 2024) La sette volte campionessa olimpica Katie, alla sua quarta edizione dei Giochi con quella di, spera in gare pulite e rispettose durante la rassegna olimpica. Durante una conferenza stampa a, alla domanda sul grado di equità delle competizioni, la statunitense ha risposto così: “Ci sono molti test antidroga in tutto il mondo. Lo abbiamo già sentito, gli atleti vogliono trasparenza e risposte a domande che restano senza risposta. Siamo qui per nuotare, non per testare noi stessi le persone. Ci auguriamo che chi fa i test segua le proprie regole. Ci aspettiamo cambiamenti in futuro, quindi non dovrai più farci questa domanda”.