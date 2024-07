Parigi 2024 calcio | ecco come funzionano i fuoriquota alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 24 luglio 2024) L’attesa è finita: stanno per iniziare ledie pur non essendo di certo il torneo diquello più atteso nella rassegna a cinque cerchi, di sicuro c’è molta curiosità per capire quali delle 16 squadre ai nastri di partenza saranno in grado di conquistare le medaglie d’oro, d’argento e di bronzo. Campione in carica il Brasile, che trionfò a Tokyo nel 2021, e quella verdeoro, a sorpresa, non potrò difendere il titolo in questa edizione, dal momento che non ha centrato la qualificazione. Le prime due qualificate di ciascun raggruppamento si qualificheranno per i quarti di finale, quindi semifinali e finale. Ma c’è grande interesse per quanto riguarda i, infatti, nelpartecipano le selezioni Under 23 e non quelle maggiori, soltanto i giocatori nati a partire dall’1 gennaio 2001 potranno partecipare.