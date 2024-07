Olimpiadi Parigi 2024 Ansa | Meloni ai Giochi per tifare la squadra italiana

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Anche la Presidente del Consiglio, Giorgia, assisterà ad alcune delle gare delledi. A renderlo noto è l’, che ha appreso come la premier stia valutando di arrivare nella capitale francese tra fine luglio e inizio agosto pergli atleti italiani impegnati ai. Il tutto avverrà dopo la fine della missione in Cina cheha in programma di affrontare a fine mese. Intanto nella giornata di domani è invece atteso ail Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il Capo dello Stato è atteso nella tarda mattinata insieme alla figlia Laura per fare visita al villaggio olimpico, per incontrare le atlete e gli atleti dell’Italia Team. Nell’occasione sarà accolto dal Presidente del Coni Giovanni Malagò e dal segretario generale e capo missione Carlo Mornati.