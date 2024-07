Olimpiadi invernali 2030 alla Francia con riserva

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Roma, 24 lug. (askanews) – Il Comitato Olimpico Internazionale (Cio) ha assegnato “sotto condizioni” ledelalle Alpi francesi, la seconda edizione olimpica in sei anni per il Paese dopo i Giochi estivi che si apriranno venerdi’ a Parigi. Rimasta unica in lizza dopo aver soppiantato Svezia e Svizzera lo scorso novembre, la‘organizzera’ i 26esimi Giochi’ a condizione che fornisca garanzie finanziarie da parte dello Stato e delle regioni, ha annunciato il presidente del Cio Thomas Bach. Il presidente francese Emmanuel Macron, giunto di persona per difendere la candidatura, ha assicurato ai membri del Cio che chiedera’ al prossimo primo ministro di assicurare la ‘garanzia’ finanziaria dello Stato finora mancante a causa della crisi politica. “Le Alpi francesi accoglieranno i Giochi Olimpici e paralimpici dell’inverno