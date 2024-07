Nozze di diamante per Alfonso e Livia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Oltre cinquanta persone hanno partecipato a Gatteo Mare al Centro ricreativo Auser Giulio Cesare, alledidiCataldo, 84 anni, eDi Nuccio, 82. Lui è molto conosciuto, carabiniere per oltre 30 anni a Predappio, a Monzuno in provincia di Bologna e tanti altri comuni con 14 traslochi. E’ andato in pensione 29 anni fa. Dal 2001 abita a San Mauro Pascoli e per 20 anni è stato presidente Associazione Nazionale Carabinieri, sezione di Cesenatico, e attualmente fa parte del consiglio direttivo. La moglieè sempre stata casalinga. Si sposarono il 24 ottobre 1964 a Trieste, città di origine di lei.hanno avuto due figli Evi e Andrea che hanno dato loro quattro nipoti: Alessia, Alice, Alex e Nicholas. RaccontaCataldo: "Ho guidato la prima macchina di pronto intervento con la scritta carabinieri nel 1963-1964 a Trieste.