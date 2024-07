Netanyahu al Congresso omaggia Trump

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 24 luglio 2024) 22.03 Parlando alUsa,tra molte defezioni dem, il premier israelianoha ringraziato non solo Joe Biden, ma ancheper quanto fatto da presidente, dagli accordi di Abramo al riconoscimento di Gerusalemme capitale dello Stato ebraico con il trasferimento dell'ambasciata Usa, fino alla lotta senza quartiere all'Iran. "Quando Israele agisce per prevenire che l'Iran sviluppi armi nucleari,è per proteggere noi stessi e gli Usa. I nostri nemici sono i vostri nemici",ha detto,chiedendo di sbloccare gli aiuti.