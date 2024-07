Motorola Razr 50 | eleganza e innovazione in Italia

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di mercoledì 24 luglio 2024)ha annunciato l’arrivo indel nuovo50, un elegante smartphone pieghevole con un ampio display esterno da 3,6 pollici potenziato dall’AI, il più grande dopo il50 Ultra Gli utenti possono accedere all’app Google Gemini direttamente dal display esterno, semplicemente tenendo premuto il pulsante di accensione. Gemini offre supporto per creare itinerari di viaggio, allenamenti personalizzati, ricette e altro. Scopri le caratteristiche avanzate del nuovo smartphone pieghevole Il50, insieme al50 Ultra, si distingue per il suo design accattivante e i colori vivaci. È disponibile in Beach Sand, Koala Grey e Spritz Orange, con finiture in materiale vegano premium. Il dispositivo è protetto dal Corning Gorilla Glass Victus, resistente a cadute e graffi, e ha una resistenza all’acqua fino a 1,5 metri per 30 minuti.