Manutenzione strade Lavori per 423mila euro

(Di mercoledì 24 luglio 2024) La giunta ha approvato due progetti esecutivi distradale straordinaria del valore complessivo di circa 423.500. Il primo riguarda la carraia della Canaletta, via Viazza di Sopra e via Cupa a Villanova ed è uno degli interventi relativi al ripristino delle infrastrutture stradali danneggiate dall’alluvione - in questo caso in particolare a servizio delle attività agricole - che sarà realizzato con i fondi stanziati a seguito dell’ordinanza numero 13 del 31 ottobre 2023 del commissario alla Ricostruzione post alluvione Francesco Figliuolo, in questo caso per una somma di 316.466. Il secondo riguarda tratti di via Tre Lati, in località Standiana tra Savio e Fosso Ghiaia, e la sua realizzazione prevede un investimento di 107mila