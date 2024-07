L’unica speranza per il Centro si chiama Forza Italia Gargani spiega perché

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Quell’abbraccio con la leader del Pd non è passato sotto silenzio. Così come ha lasciato tanti più o meno di stucco l’apertura del leader diViva, Matteo Renzi, a un’ipotesi di alleanza con gli altri partner del campo largo. Movimento 5 Stelle compreso. Carlo Calenda, numero uno di Azione, ormai balla da solo come si può capire dalle sue parole di oggi sul Corriere della Sera. A questo punto resta davvero da chiedersi cosa resta del, anche alla luce della discussione interna a. Per provare a rispondere a questa domanda, abbiamo interpellato uno che della dimensione centrista è stato in qualche modo artefice negli anni gloriosi della Prima Repubblica: Giuseppe. L’ex deputato e sottosegretario democristiano analizza lo stato di salute deline la diagnosi che emerge dalle sue parole è tutt’altro che lusinghiera.