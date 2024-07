Linda Zennaro i genitori | Non è morta annegata in mezzo metro d’acqua I sospetti sul fidanzato

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 24 luglio 2024) La ventunenne di Mestre,, ènella notte tra sabato e domenica 21 luglio agli Alberoni, al Lido di Venezia. Insieme a lei c’era il. La causa della morte è ancora incerta, anche se l’ipotesi del malore sembra la più probabile. I, però, vogliono vederci chiaro e cercano risposte. Hanno dato indizi che aprono terribili.Leggi anche: Addio a, chi era la ragazzadavanti alnella laguna di Venezia Il racconto deiRoberto e Rosselladi, sono distrutti dal dolore. Hanno spiegato che la loro figlia non era al rave party che si stava svolgendo nella zona. “Nostra figlia non è andata al rave, era da sola con ilvicino al Faro Rocchetta, seduta a scherzare in una pozzainterna profonda 50 centimetri.