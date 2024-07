L’Europa boccia le riforme di Giorgia Meloni | Stato di diritto a rischio in Italia

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Il rapporto annuale della Commissione Europea sullodiè molto critico con l’. Ein maniera netta la riforma costituzionale del premierato, oltra a esprimere preoccupazioni e dubbi su quella della Giustizia di Carlo Nordio. Il documento eracongelato alla vigilia del voto per le elezioni europee, forse per tentare di avvicinare i voti dei parlamentari europei dialla causa di Ursula von der Leyen. Ma in queste ore Repubblica ne ha anticipato i contenuti. E le critiche nei confronti del nostro Paese, forti. A redigerlo il liberale belga Didier Reynders, commissario alla Giustizia Ue.