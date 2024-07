Le Olimpiadi del grandeur sono un mezzo flop turistico

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Ci siamo. Parigi 2024 è al via (venerdì) ma se sponsor e spettatori abbienti fanno il boom (giro d’affari stimato di 16,5 miliardi di euro), le prenotazioni nella capitale francese segnano un calo del 15% rispetto all’anno scorso. Niente traino dei Giochi, anzi. Costi troppo elevati e così i turisti, stando ai numeri attuali, hanno scelto altre mete per quest’estate, lasciando l’evento agli sponsor e ad una cerchia di appassionati, ricchi. L’organizzazione di Parigi 2024 costerà tra gli 8,8 e i 9.2 miliardi di euro (lontano dai 14/16 miliardi di euro di Londra, Rio e Tokyo) e le sponsorizzazioniesplose. Investimenti entusiastici che hanno superato il miliardo atteso, raggiungendo 1,24 miliardi di euro. Ma la risposta del turismo non è altrettanto brillante, a dir poco è tiepida. Le prenotazionile più basse degli ultimi 25 anni per qualsiasi evento sportivo.