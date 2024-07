L’Agcom sanziona la Rai per le sneaker di John Travolta a Sanremo | Fu pubblicità occulta

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Costerà caro alla Rai il breve e imbarazzante sketch connell’ultima edizione del Festival diha accolto il ricorso che presentò il Codacons dopo il siparietto che vide protagonista l’attore hollywoodiano fare il ballo del qua qua con Amadeus e Fiorello. «La Commissione per i servizi e i prodotti delha approvato una sanzione di euro 206.580,00, pari a venti volte il minimo edittale, alla Rai per la violazione delle disposizioni relative alla corretta segnalazione dei messaggi pubblicitari durante la 74esima edizione del Festival della canzone italiana di», fa sapere l’Autorità. Durante la breve apparizione dinella seconda serata di2024 fu molto criticata l’ospitata dell’attore, sia per la durata sia per cosa gli venne richiesto di fare, a fronte di un cachet che si immaginava importante.