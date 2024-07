La buca in strada sotto casa mia a Roma ha compiuto un anno Auguri!

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Il sindaco diRoberto Gualtieri ha festeggiato la scorsa settimana il proprio complein un cantiere della tangenziale di! Bene, il 15 giugno scorso, invece, il bucomia, sempre ae non lontano da una delle uscite di quella tangenziale, haunanche a lui. È nato in una calda giornata di fine primavera 2023, giusto all’imbocco di una curva. Essendo il quartiere multietnico in quella curva tra tre palazzi sarstate tirate maledizioni a diverse divinità. Non è una voragine: sarà profondo 60 cm e lungo mezzo metro. Il Comune lo ha recintato il giorno seguente conficcando nel terreno dei ferri da calcestruzzo arrugginiti, a cui ha aggiunto una plastica arancione. Un bel lavoretto. Nei mesi a venire tutte le strade intorno, compresa quella col buco, sono state interessate dai lavori per la fibra ottica.