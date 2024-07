Inter svincolati di lusso | che fine hanno fatto Cuadrado e gli altri?

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 24 luglio 2024)è solo uno deglidichesalutato l’il 30 giugno senza la certezza di iniziare una nuova avventura altrettanto ambiziosa. Il colombiano è ancora in buona compagnia, comunque. Facciamo il punto della situazione sui freschi ex nerazzurri MILANO – Il monte ingaggi dell’, e di conseguenza la rosa a disposizione di Simone Inzaghi, è più leggero rispetto alla passata stagione. Merito dell’uscita di diversi calciatori in scadenza di contratto. Dopo oltre tre settimane di calciomercato la situazione non sembra essere cambiata. Chegli ultiminerazzurri dopo l’addio all’? Ecco le ultimissime.– L’esterno destro Juan, dopo 12 presenze – condite da 2 assist e 2 cartellini gialli – in maglia, è rimasto svincolato. Il classe ’88 colombiano aspetta una chiamata.