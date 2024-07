Inter RR e non solo | un sì dalla Premier League cambia tutti i piani per la difesa

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Il calciomercato dell’sembra orientato sulla. Dopo aver puntellato attacco e centrocampo con gli arrivi di Taremi e Zielinski, e aver coperto lo spot di vice Sommer con Martinez, i nerazzurri avevano messo nel mirino Juan Cabal per il pacchetto arretrato, calciatore poi finito alla Juventus in un particolare intreccio di mercato che potrebbe coinvolgere anche Chiesa. L’necessita di un centrale diin più, non soltanto per svecchiare un reparto in cui Acerbi, con il passare degli anni, darà sempre meno garanzie, ma anche per sopperire alla mancanza di Buchanan che salterà tutto il 2024 per infortunio.