Ilaria Partipilo chi è la militante di Gioventù Nazionale? Tutto sui genitori e le parole vergognose sui down

(Di mercoledì 24 luglio 2024)è ladiprotagonista principale dell’inchiesta di Fanpage per le sue dichiarazioni offensive nei confronti dei. Si è dimessa dal suo incarico di Presidente? Scopriamo di seguito tutti i dettagli! Leggi anche: Aggressione omofoba a Roma: chi sono i quattro colpevoli identificati? Si conoscono i nomi? Punto di riferimento dellapugliese,è la Presidente della sezione giovanile di Fratelli d’Italia per la provincia di Bari. Presente e organizzatrice di ogni iniziativa, tra eventi e comizi, promossi dal centrodestra barese, la ragazza assiste anche l’onorevole Giovanni Donzelli, nonché collabora molto da vicino con il sottosegretario Marcello Gemmato. Fin quinormale per chi ha idee politiche molto chiare e si appresta a intraprendere la sua carriera nel movimento.