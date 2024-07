Il furto sull’auto poi il pestaggio | due arresti a Sassuolo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Modena, 24 luglio 2024 – Pestato a sangue quando li ha rintracciati chiedendo loro la restituzione di quanto gli apparteneva. Ci sarebbe questo scenario dietro all’arresto di un un 21enne ed una 25enne avvenuto a. I due sono indagati per rapina e lesioni personali aggravate in concorso. I fatti riportano al 16 giugno scorso quando, a Castellarano, in provincia di Reggio Emilia, tre soggetti hanno commesso unall’interno di un’auto in sosta, mettendo le mani su denaro ed altri oggetti che erano custoditi all’interno. La vittima, informata dell’accaduto da testimoni, si era subito messa alla ricerca dei tre, rintracciandoli a. Alla richiesta di restituzione della refurtiva, due dei tre individui, secondo i magistrati modenesi appunto l’uomo e la donna, aggredivano la vittima con pugni al volto e al corpo, lacerandogli con un coltello il braccio sinistro.